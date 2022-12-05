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Tramvayın çarptığı otobüsün şoförü feci kazayı anlattı: Tramvay kırmızı ışıkta geçti

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Alibeyköy'de tramvayla İETT otobüsü çarpıştı, 33 kişi yaralandı. Otobüsün sürücüsü Ünal Koçkesen o anları anlatırken, "Yeşil ışıkta geçiyordum, otobüsümün yarısından fazlası zaten geçmişti. Geçişimi tamamlamadan tramvay otobüsün arka tarafından vurdu. Kamera kayıtlarına da zaten bakıldı. Tramvayın kırmızıda geçtiği görülüyor" dedi.

Bu sabah saat 09.00 sıralarında Alibeyköy'de Namık Kemal Caddesi'nde Taksim - Cebeci seferi yapan 36T hatlı İETT otobüsü rayların üstünden geçtiği sırada Alibeyköy Metro İstasyonu istikametinden gelen tramvay ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen otobüs park halindeki 2 otomobile ve bir güvenlik kulübesine çarptıktan sonra durabildi.

Tramvayın çarptığı otobüsün şoförü feci kazayı anlattı: Tramvay kırmızı ışıkta geçti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kazada 33 kişinin yaralandığını açıkladı. Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Alibeyköy Tramvay Durağı'nda meydana gelen trafik kazasında maalesef 33 hemşehrimiz yaralandı. Tedavileri devam eden hemşehrilerimize Allah'tan acil şifalar diliyorum." dedi.

Tramvayın çarptığı otobüsün şoförü feci kazayı anlattı: Tramvay kırmızı ışıkta geçti

Otobüs şoförü Ünal Koçkesen, tedavi gördüğü hastanede kazayı anlattı. Koçkesen, "Normal güzergahımda gidiyordum. Yeşil ışıkta geçiyordum, otobüsümün yarısından fazlası zaten geçmişti. Geçişimi tamamlamadan tramvay otobüsün arka tarafından vurdu. Tramvayın şoförü olup olmadığını göremedim" dedi.

Tramvayın çarptığı otobüsün şoförü feci kazayı anlattı: Tramvay kırmızı ışıkta geçti

"Kurallara tamamen uydum" diyen Koçkesen, "Kamera kayıtlarına da zaten bakıldı. Tramvayın kırmızıda geçtiği görülüyor. Yeşil yandığı için ben normal güzergahımda seyir halindeydim, tramvayla işim olmadığı için bakmadım. Şu ana kadar maddi hasarlı bile bir kazam yok, ilk defa kaza yaşadım. Korktum" dedi. Koçkesen sağlık durumunun ise iyi olduğunu belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Taksim İETT 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Sanane Adımdan :

her şey çok güzel oluyor

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Yusuf Yaşar:

Bu sofor için demiyorum ama genel olarak şoförler ve tramvay makinistlerinin ellerinden cep telefonları düşmüyor. Toplu taşıt kullanan varsa mutlaka kendileri görmüştür

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sivri:

bence otobüs şöförü yeşilden turuncuya geçerken geçti turuncudan sonra da kırmızı yandı yalan söylüyor tramvayın otomatik durma mekanizması var zaten kırmızıda geçmesi imkansız

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