Alibey Barajı'na akan derede korkutan görüntü: Onlar balık telef olarak kıyıya vurdu

İSTANBUL - İstanbul'un önemli içme suyu kaynaklarından olan Alibey Barajı'na akan Pirinçci deresinin suyunun rengi değişirken, dereden kötü koku yayılmaya başladı. Çok sayıda balığın telef olarak derenin kıyısına vurduğu görülürken, halk bu soruna çözüm bulunmasını istedi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'un önemli içme suyu kaynaklarından olan Alibey Barajı'nı besleyen Pirinçci Deresi, etkili olan yağmurun ardından bir anda siyah akmaya ve ağır bir koku yaymaya başladı. Yaklaşık 3 saat boyunca siyah olarak akan dere daha sonra çamurlu olarak akmaya devam etti. Derede yüzlerce balığın kıyıya vurarak telef olduğu görüldü. Telef olan balıkları gören halk ise yetkililerden çözüm üretilmesini istedi.

Pirinççi Mahallesi Muhtarı Ali Yazıcı, "Bu dere Alibey Barajını besleyen Pirinççi Deremiz. Önceden daha çok akardı ama şu anda 6-7 senedir az akıyor. Yazın az kışın ise çok akan bir deremizdir. Bu sabah aldığım ihbar ile buraya geldim. Derede simsiyah su akıyordu baktım ki balıklar ölmüş kenara vurmuş. Şu anda da su bulanık lağım kokusu halen devam ediyor. Şu ana kadar belki de 200'e yakın balık kenara vurmuş ve ölmüş. Zaten belli kenara kadar geliyordu su. Sabah dere biraz çekildi. Hoş bir şey değil buna yetkililerin acil bir çözüm bulmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Derenin kenarında yaşayan İsmail Kılınç, "Yağmur yağdı bütün balıklarımız öldü koku başladı. Biz çok şikayetçiyiz bu dereden yağmur suları geldi mi lağım kokuyor. Bir sürü balık ölmüş derenin kenarında. Boğazköy'den gelen pislikler bizim bu köyden geçiyor" dedi.

Erdem Onar isimli vatandaş ise, "Deremiz senelerden beri İstanbul'un içme suyunu karşılayan bir dere. Daha önceden pırıl pırıl akan deremiz sabah saatlerinde önce çok ağır bir koku ile akmaya başladı. Daha sonrasında balıkların öldüğünü falan gördük. Bütün canlılar burada ölmüş sonrasında da çok ağır çamur ile akmaya başladı. Şu an deremizde canlı diye bir şey kalmadı" dedi.

Selçuk Biçer isimli vatandaş, "Bizim çocukluğumuz burada geçti. Yüzüyorduk bu derede. O kadar temizdi ki su içilebilecek derecede temizdi. Terkos'tan geliyordu Alibey Barajı'na giden dere. Fakat sabah saatlerinde önce çok kötü ağır bir koku geldi ardından ise balçıkla beraber akmaya başladı ve tüm balıklar kurbağalar dahil hepsi telef oldu. Önlem alınmasını bekliyoruz" diye konuştu.