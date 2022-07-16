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Aliağa'daki Yangın Kontrol Altına Alındı

ANKA - Güncel
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Aliağa'daki Yangın Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Yenişakran mahallesindeki ağaçlık bölgede çıkan yangın, 4 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz, 2 dozer ve 3 su tankerinin müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte söndürüldü.

İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Yenişakran mahallesindeki ağaçlık bölgede çıkan yangın, 4 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz, 2 dozer ve 3 su tankerinin müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte söndürüldü.

Aliağa'nın Yenişakran mahallesinde, Kaşıkçı köyü yakınlarındaki bir tarım arazisinde bugün saat 12: 00 sıralarında çıkan ve çevredeki ağaçlandırma sahasına sıçrayan yangın, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Alevlere, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz, 2 dozer ve 3 su tankeri ile havadan ve karadan müdahale edildi. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

ANKA / Güncel

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