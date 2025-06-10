Aliağa'daki Yangın 12,5 Saat Sonra Kontrol Altına Alındı

Aliağa'daki Yangın 12,5 Saat Sonra Kontrol Altına Alındı
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İzmir'in Aliağa ilçesinde çıkan yangın, 12,5 saatlik bir mücadelenin ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

12,5 SAAT SONRA KONTROL ALTINDA

İzmir'in Aliağa ilçesindeki kırsal Yüksekköy ve Kapukaya mahalleleri arasında kalan tarım arazisinde saat 08.30 sıralarında çıkan yangın, saat 21.00 sıralarında kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Dinçer Can SONER/ İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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