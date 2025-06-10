Aliağa'daki Yangın 12,5 Saat Sonra Kontrol Altına Alındı
İzmir'in Aliağa ilçesinde çıkan yangın, 12,5 saatlik bir mücadelenin ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarına devam ediliyor.
12,5 SAAT SONRA KONTROL ALTINDA
İzmir'in Aliağa ilçesindeki kırsal Yüksekköy ve Kapukaya mahalleleri arasında kalan tarım arazisinde saat 08.30 sıralarında çıkan yangın, saat 21.00 sıralarında kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Dinçer Can SONER/ İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel