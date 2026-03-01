Haberler

İzmir'de motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Aliağa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Ahmet Oğuzcan Şimşek (31) idaresindeki 35 CRJ 554 plakalı motosiklet, İnönü Caddesi'nde G.Y. yönetimindeki 35 APM 730 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobildeki N.G. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan makine mühendisi Şimşek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

N.G. İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA / Metin Aydemir
ABD ve İsrail, İran'a yeni saldırı başlattı! Tahran'da şiddetli patlamalar yaşanıyor

ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı! Tahran'da büyük patlama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Halefi açıkladı: Hamaney olası saldırıya karşı ekstra bir güvenlik önlemi almadı

Halefi açıkladı: Hamaney ekstra güvenlik önlemi almadı
Kazakistan'dan İran'a tepki, Körfez ülkelerine açık destek

Türk devletinden İran'a tepki, Körfez ülkelerine açık destek
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük

Doğruysa Trump savaşı bitirmez! İşte ABD üslerindeki son durum
Hamaney'in ölümü sonrası iki ülkede kutlama sesleri

Hamaney'in ölümü sonrası iki ülkede kutlama sesleri
Halefi açıkladı: Hamaney olası saldırıya karşı ekstra bir güvenlik önlemi almadı

Halefi açıkladı: Hamaney ekstra güvenlik önlemi almadı
ABD'li eski askerden küstah sözler: İran'dan sonra sıra Türkiye'de

Bakın şu küstahın dediğine: İran'dan sonra sıra Türkiye'de
Husilerden İran'a açık destek, ABD'ye rest: Üsleri hedef almak meşru bir hak

Arap ülkesinden İran'a açık destek, ABD'ye rest