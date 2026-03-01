İzmir'de motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
İzmir'in Aliağa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Ahmet Oğuzcan Şimşek (31) idaresindeki 35 CRJ 554 plakalı motosiklet, İnönü Caddesi'nde G.Y. yönetimindeki 35 APM 730 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobildeki N.G. yaralandı.
Sağlık ekiplerince Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan makine mühendisi Şimşek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
N.G. İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
