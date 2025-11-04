Ali Yerlikaya ve Shabana Mahmood Telefon Görüşmesi Yaptı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İngiltere İçişleri Bakanı Shabana Mahmood ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek işbirliği alanlarını güçlendirmek amacıyla fikir alışverişinde bulundu.
Yerlikaya, görüşmeye ilişkin NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Sayın Shabana Mahmood ile telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Sayın mevkidaşım ile bakanlıklarımız arası işbirliği alanlarını güçlendirmek adına görüş alışverişinde bulunduk."
Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel