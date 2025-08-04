Ali Yerlikaya ve Enes Hattab Görüşmesi: Güvenlik İşbirliği Vurgusu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ile bir araya geldi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından, İçişleri Bakanlığında gerçekleşen görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Sayın Bakan ile bakanlıklarımız arasında başta güvenlik alanı olmak üzere işbirliği imkanları, Suriye İçişleri Bakanlığı güvenlik ve bağlı birimlerine gerekli desteğin sağlanması, tecrübe paylaşımı ve yoğunlaştırılmış eğitim programının verilmesi, ülkemizde geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri ile ilgili işbirliği yapılması konularında değerlendirmelerde bulunduk. Sayın mevkidaşım ve kıymetli heyetine ziyaretleri için teşekkür ediyorum."