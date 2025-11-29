Ali Yerlikaya: Polis Memuru Hatice Ünal Evladımız, Kaldırıldığı Hastanede Tüm Müdahalelere Rağmen Şehit Olmuştur

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Kasım tarihinde resmi aracının park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu yaralanan Manisa Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Hatice Ünal'ın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün şehit olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Milletimizin başı sağ olsun. Manisa Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Hatice Ünal evladımız; 15.11.2025 günü resmi aracının park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu yaralanmıştı. Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 29.11.2025 günü şehit olmuştur.

Aynı kazada ekip arkadaşı polis memuru Ali Barut evladımız da olay yerinde şehit olmuştu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamı ali olsun."