Ali Yerlikaya: "İyilik Gemisi" Mersin Limanı' Ndan Sudan'a Doğru Yola Çıktı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD Koordinasyonundaki 6. "İyilik Gemisi"nin Mersin Limanı'ndan Sudan'a doğru yola çıktığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile AFAD koordinasyonunda, Türk Kızılayı, Diyanet Vakfı ve 23 sivil toplum kuruluşunun katkılarıyla hazırlanan gıda, giyim, barınma, hijyen ve tıbbi malzemelerden oluşan yaklaşık 2.600 ton insani yardımın, Sudan'ın Port Sudan Limanı'na ulaşmak üzere yola çıktığını belirtti. Yerlikaya açıklamasında şunları kaydetti:

"Mersin Limanı'ndan; Sudan'a 6. İyilik Gemimizi dualarla yolcu ettik. AFAD'ımızın koordinasyonunda; Türk Kızılayı, Diyanet Vakfı ve 23 sivil toplum kuruluşumuzun katkılarıyla hazırlanan gıda, giyim, barınma, hijyen ve tıbbi malzemelerden oluşan yaklaşık 2.600 ton insani yardım, Sudan'ın Port Sudan Limanı'na ulaşmak üzere yola çıktı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye; insanlığın zor zamanlardan geçtiği bu dönemde, vicdanı rehber, merhameti pusula edinmiş bir duruşla nerede bir ihtiyaç varsa orada olmaya devam ediyor."