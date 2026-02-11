Haberler

Ali Yerlikaya'dan Görev Değişikliğinin Ardından Veda Mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanlığı görevini Mustafa Çiftçi'ye devreden Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, yeni bakana başarılar diledi.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı görevini Mustafa Çiftçi'ye devreden Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, yeni bakana başarılar diledi.

Yerlikaya, görev değişiminin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle 4 Haziran 2023 tarihinde başladığım İçişleri Bakanlığı görevimi kıymetli kardeşim Mustafa Çiftçi'ye devrediyorum. Kendisini tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin. Bakanlığım süresince verdiği büyük desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla görev yapan İçişleri Ailemizin her bir ferdine ayrı ayrı yürekten teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Zeki Çelik'li Roma, Semih Kılıçsoy'lu Cagliari'yi devirdi

İtalya'da Türk derbisi! İşte kazanan
Trump tartışması kanlı bitti, baba kızını katletti

Trump tartışması kanlı bitti, baba kızını katletti
Epstein insan soyunu kendi DNA'sıyla 'yeniden üretmeyi' hayal ediyormuş

Epstein'in ürkütücü planı! Çiftliğinde kadınları hamile bırakarak...
Kuyumcuya 17 milyonluk altın getirip zekatını sordu: Rakam inanılmaz

Kuyumcuya 17 milyonluk altın getirip zekatını sordu: Rakam inanılmaz
TÜVTÜRK'te darbedilerek öldürülen polisin son görüntüleri ortaya çıktı

İşte Türkiye'nin yüreğini yakan polisin son görüntüleri
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz

İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
Yılmaz Tunç: Akın Gürlek'e görevinde üstün muvaffakiyetler diliyorum

Koltuğu devreden Yılmaz Tunç'tan açıklama