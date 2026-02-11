Ali Yerlikaya'dan Görev Değişikliğinin Ardından Veda Mesajı

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı görevini Mustafa Çiftçi'ye devreden Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, yeni bakana başarılar diledi.

Yerlikaya, görev değişiminin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle 4 Haziran 2023 tarihinde başladığım İçişleri Bakanlığı görevimi kıymetli kardeşim Mustafa Çiftçi'ye devrediyorum. Kendisini tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin. Bakanlığım süresince verdiği büyük desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla görev yapan İçişleri Ailemizin her bir ferdine ayrı ayrı yürekten teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun" ifadesini kullandı.