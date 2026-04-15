Ali Yalçın'dan Kahramanmaraş'taki Okul Saldırısında Yaralanan Öğrencilere Ziyaret

Güncelleme:
Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yaralanan öğrencileri hastanede ziyaret ederek ailelere başsağlığı diledi ve acılarını paylaştı.

(ANKARA) - Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kahramanmaraş'taki okul saldırısının ardından yaralı öğrencileri hastanede ziyaret etti.

Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu acının tarifi gerçekten zor… Yüreğimiz paramparça. Hayatlarının daha başında, acımasızca kurşunlanarak aramızdan koparılan bu canlar bizim canlarımız, meslektaşımız, öğrencilerimizdi. 'Evlat acısı kıyamettir' derler… Dün Şanlıurfa'daydık bugün Kahramanmaraş'ta. O kıyameti yaşayan anne babaların, ailelerin acısını yüreğimizin en derininde hissediyoruz. Bu acıyı tarif etmeye kelimeler kifayetsiz kalıyor. Sütçü İmam Tıp Fakültesi Hastanesinde yaralılarımızı ziyaret ettik… Ailelerle görüştük… Ayser Çalık Ortaokulu'nu ziyaret ederek velilerimize, öğretmenlerimize başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Bir kez daha hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Rabbim hepimize sabr-ı cemil nasip etsin, bir daha böyle acılar yaşatmasın." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
Kahramanmaraş'taki saldırının ardından provokatörlerden korkunç paylaşımlar! 591 hesap hakkında inceleme

Maraş saldırısından sonra korkunç paylaşımlar! Emniyet harekete geçti
Arsenal ilk maçta aldığı avantajlı skorla turladı

Arsenal ve Sporting yarı final için karşılaştı! İşte turlayan takım
Amedspor Başkanı Nahit Eren Süper Lig ateşini yaktı

Amedspor Süper Lig ateşini yaktı

Erdoğan'dan Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin başsağlığı mesajı

Okul saldırısıyla ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
Demet Özdemir’den 'Dizi' eleştirilerine sert yanıt: Sizin adınıza ben utandım

Eşref Rüya’nın yıldızı linç edilince isyan etti: Sizin adınıza utandım
Arsenal ilk maçta aldığı avantajlı skorla turladı

Arsenal ve Sporting yarı final için karşılaştı! İşte turlayan takım
Kahramanmaraş'taki saldırıda yaralanan öğrenci o anları anlattı

Kahramanmaraş'taki saldırıda yaralanan öğrenci o anları anlattı
Kahramanmaraş'taki okul saldırganının babasının ardından annesi de gözaltına alındı

Saldırganın emniyet müdürü babasının ardından annesi de gözaltında