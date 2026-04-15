Ali Yalçın'dan Kahramanmaraş'taki Okul Saldırısında Yaralanan Öğrencilere Ziyaret

(ANKARA) - Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kahramanmaraş'taki okul saldırısının ardından yaralı öğrencileri hastanede ziyaret etti.

Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu acının tarifi gerçekten zor… Yüreğimiz paramparça. Hayatlarının daha başında, acımasızca kurşunlanarak aramızdan koparılan bu canlar bizim canlarımız, meslektaşımız, öğrencilerimizdi. 'Evlat acısı kıyamettir' derler… Dün Şanlıurfa'daydık bugün Kahramanmaraş'ta. O kıyameti yaşayan anne babaların, ailelerin acısını yüreğimizin en derininde hissediyoruz. Bu acıyı tarif etmeye kelimeler kifayetsiz kalıyor. Sütçü İmam Tıp Fakültesi Hastanesinde yaralılarımızı ziyaret ettik… Ailelerle görüştük… Ayser Çalık Ortaokulu'nu ziyaret ederek velilerimize, öğretmenlerimize başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Bir kez daha hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Rabbim hepimize sabr-ı cemil nasip etsin, bir daha böyle acılar yaşatmasın." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA