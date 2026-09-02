Haberler

Hürriyet Partisi Lideri Gül'den Drone'lu İçki Denetimine Sert Tepki

Hürriyet Partisi Lideri Gül'den Drone'lu İçki Denetimine Sert Tepki
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hürriyet Partisi Genel Başkanı Ali Gül, polisin drone ile vatandaşları içki içmemeleri konusunda uyardığı görüntülere tepki gösterdi. Gül, kanunda içki içmenin tek başına suç olmadığını vurgulayarak, "Olmayan suçu drone ile takip eden polis, konu gerçek suçlular olduğunda bulunamıyor" dedi ve hükümetin af politikalarını eleştirerek toplumsal güvenlik endişesini dile getirdi.

(ANKARA) - Hürriyet Partisi Genel Başkanı Ali Gül, polisin drone ile vatandaşları takip ederek içki içmemeleri yönünde uyardığı görüntülere tepki gösterdi. Gül, kanunda içki içmenin tek başına suç olmadığını belirterek, "Olmayan suçu drone ile takip eden polis, konu gerçek suçlular olduğunda bulunamıyor" dedi.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kamuya açık alanda içki içmenin tek başına suç olmadığını, ancak sarhoşluk nedeniyle başkalarının huzurunun bozulması halinde idari yaptırım uygulanabildiğini ifade etti.

Gül, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz günlerde polisin drone ile vatandaşları takip ederek içki içmemeleri konusunda uyardığı, ceza uygulamakla tehdit ettiği anlar sosyal medyada yayıldı. Kanunlarımızda içki içmek gibi bir suç yok, sarhoş olup başka insanlara huzursuzluk verirseniz para cezası var. Fakat olmayan suçu drone ile takip eden polis, konu gerçek suçlular olduğunda bulunamıyor. Sokaklar suçlu kaynıyor. Hükümet 2-3 yılda bir af çıkartıyor. Kimse güvende hissetmiyor. O sırada polis teknolojinin tüm imkanlarıyla içki içenlerin peşinde. Bu nasıl bir toplumsal düzen?"

Kaynak: ANKA
ABD ve İran arasındaki çatışmalar alevlendi! Ölü ve yaralılar var

Pek çok ülkeye füze yağıyor! Ölü ve yaralılar var
Zelenski: İHA saldırılarını artıracağız, Rusya hava sahası kapanıyor

"Hava sahasını kapatıyoruz, yolcu uçakları dikkat etsin"
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kimse görmüyor sandılar ama kamera rezilliklerini böyle kaydetti

Kimse görmüyor sandılar ama rezillikleri kamerada

Almanya, dron saldırısından Rusya'yı sorumlu tuttu! Konsolosluğu kapatıyorlar

Almanya saldırıdan Rusya'yı suçladı, ilk misillemeyi yaptı
Ferhat Göçer-Sinan Akçıl geriliminde yeni perde: İhtarname gönderdi

Şarkılarını söylemesini adını bile anmadan yasakladı
Dördüncü kez anne olan ünlü şarkıcı Atiye’nin kızının ismini duyanlar şaşırdı

4. kez anne oldu! Kızına verdiği isim dikkat çekti
Osman Gökçek’ten babasına açılan soruşturma hakkında ilk sözler: Kimin doğru söylediği ortaya çıkacak

Sözleri Mansur Yavaş ve Murat Ağırel'e: Kim doğru söylüyor...
Yarı çıplak halde minibüse bindi! Sonrasında yaptıkları akılalmaz

Yolun ortasında akılalmaz görüntü
Bir il bu olayı konuşuyor! Eve giren polis ekipleri, 2 genci kanlar içerisinde buldu

Eve giren polis ekipleri, 2 genci kanlar içerisinde buldu