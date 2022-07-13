Ali Erbaş'tan doktorları hedef alan imama ilişkin ilk açıklama: Gereği yapılacaktır

Konya'da Kardiyoloji Doktoru Ekrem Karakaya, bir hasta yakını tarafından geçtiğimz hafta katledildi. Konya-Selçuklu Kayalar Camii imamı Ahmet Gür ise minberde, protesto eylemine katılan doktorları eleştirmişti. Olayları hac ibadeti sırasında öğrenen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sessizliğini bozdu.

"GEREĞİ NEYSE YAPILACAKTIR"

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e konuşan Ali Erbaş, imam Ahmet Gür'ün sözleriyle ilgili "Konya'daki olay bizi çok üzdü. Cuma günü minberden oldukça üzücü ve minbere yakışmayan bir konuşma yapan imam ile ilgili aynı gün soruşturma başlattık. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki gereği neyse yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

AHMET GÜR NE DEMİŞTİ?

Doktorların 2 günlük iş bırakma eylemine tepki gösteren imam Ahmet Gür, Cuma hutbesinde sağlık çalışanlarına şiddeti meşrulaştırmaya çalışarak şu ifadelere yer vermişti: "Doktor öldürüldü deyip de bunu devletin aleyhine, milletin aleyhine ya. Dün hastanelerin hiçbirisi görev yapmadı. Günlük iğne yaptıracak adam var, günlük serum alacak adam var, tedavi olacak adam var. Yani bu ne getirir? Daha fazla doktorların öldürülmesini getirir, tahriktir. Geçen hafta anlatmadım mı kadın cinayetlerini. Televizyonda göstere göstere kadın cinayetlerini çoğalttık. Sen vardın hastaneden boş döndün. İğne yapılacak, oğlun ölecek elinde. Doktor da dedi, git bugün grevdeyiz. Öldürmez misin sen? Dövmez misin? Sövmez misin? Buna fırsat vermeyelim ya. Herkes akıllı olsun kardeşim."

BAKAN KOCA "BİZ DEVREYE GİRERİZ" DEMİŞTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sağlık çalışanlarını hedef gösteren imam için "Soruşturmanın açığa alınarak sürdürülmesinden yanayım. Savcılığa Bakanlık olarak suç duyurusunda bulunma konusunu gidişata göre değerlendireceğim. Yani gereğinin yapıldığı konusunda şüphe duyarsak biz devreye gireriz" demişti.