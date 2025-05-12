Ali Bahar Davasında Mahkeme Kararı: Dosya Ağır Ceza Mahkemesine Gönderildi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar'ın hayatını kaybettiği teknedeki iki kişinin, "taksirle ölüme neden olma" suçundan yargılandığı davada mahkeme, dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

Kemer 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklardan M.S.Ç. katıldı, Y.C.Ç. ise katılmadı. Bahar'ın eşi Şebnem Bahar ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen sanık M.S.Ç, aleyhine olan hususları kabul etmediğini belirtti.

Müşteki avukatı, tutuksuz sanıkların tutuklu yargılanmasını veya adli kontrol şartlarının ağırlaştırılmasını, mahkemenin görevsizlik kararı vererek davanın ağır ceza mahkemesine sevk edilmesini talep etti.

Ali Bahar'ın eşi Şebnem Bahar da şikayetinin devam ettiğini belirterek, dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesini istedi.

Hakim, sanıkların üzerine atılı "taksirle ölüme neden olma" suçunun "kasten öldürme" suçuna vücut vermesi ihtimaline binaen, söz konusu suç yönünden delillerin takdir ve değerlendirilmesinin ağır ceza mahkemesini görev alanına girmesinden dolayı görevsizlik kararı vererek, dosyanın Antalya Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

Sanıkların adli kontrol ve yurt dışı yasaklarının devamına hükmedilerek duruşma sonlandırıldı.

"Sanıkların gerçek dışı bir anlatım yaptıkları tespit edilmiştir"

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan müşteki avukatlarından Naim Karakaya, dosyanın ağır cezaya gönderilmesi kararını son derece yerinde bulduklarını söyledi.

Ali Bahar'ın vefatındaki çelişkilerin, belirsizliklerin ortaya çıkması açısından oldukça değerli bir karar olduğunu düşündüklerini ifade eden Karakaya, "Olaydan hemen sonra, daha sonra ve keşifte alınan ifadeler var. Bu ifadeler arasındaki çelişki son derece gün yüzüne çıkmakta. Mahkeme, geminin sevk ve idaresi ile ilgili bir heyet raporu aldı. Bu heyet raporunda çok açık bir tespite yer verildi. Sanıkların anlatımlarına uygun bir şekilde olayın olmadığı tespit edilmiştir. Yani, sanıkların gerçek dışı bir anlatım yaptıkları tespit edilmiştir." diye konuştu.

Sanıkların olaydan hemen sonra adreslerini değiştirmeleri, başka bir şehre geçmelerinin kaçma şüphesi oluşturduğunu savunan Karakaya, "Merhumun vefatındaki olayın aydınlatılmasını bekliyoruz. Bu olayın üzerinden çok uzun bir süre geçmesine rağmen halen sanıklar, olayın ne şekilde olduğu konusunda net bir anlatım sağlayamamaktadırlar. Çok küçük bir alan olmasına rağmen, herkes görmedim, duymadım, bilmiyorum şeklinde bir beyanda bulunarak yargılamadan sıyrılmaya çalışmaktadır." dedi.

Karakaya, Bahar ailesi olarak bu davaya ve merhuma sahip çıkmaya devam edeceklerini kaydetti.

Şebnem Bahar da 9 aya yakın bir zamandır eşinin nasıl öldüğünü öğrenemediklerini vurgulayarak, "Ölümüyle ilgili sır perdesinin aralanmasını, gerçeklerin açığa çıkmasını istiyoruz. Adaletin verdiği her türlü karara saygımız sonsuz." ifadesini kullandı.

Olay

Kemer ilçesinde 19 Temmuz 2024'te arkadaşıyla açıldığı kendi teknesinden hareket halindeyken denize düşen 55 yaşındaki Ali Bahar, pervanenin çarpması sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı özel hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Teknede bulunan M.S.Ç. ve Y.C.Ç. hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan dava açılmıştı.