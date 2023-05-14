Ali Babacan, Oyunu Ankara'da Kullandı: "Bu Seçimlerin Demokrasi Özlemi Çeken Bütün İnsanlar İçin Hayırlı Sonuçlar Getirmesini Diliyorum"

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, eşi Zeynep Babacan ile Ankara Bilkent Emlak Bankası Ortaokulu’nda oyunu kullandı. Ali Babacan, “Demokrasimizi, çok önemsiyoruz. Ama sadece sandıktan sandığa değil; iki sandık arasında da vatandaşlarımız ile sivil toplumla, meslek örgütleri ile yoğun istişare ile yönetildiğinde demokrasi anlamlı. Aynı zamanda demokrasi, basın özgürlüğü ile anlamlı. Vatandaşlarımızın haberleri özgürce erişebilmesi ile demokrasi yine anlamlı. Bu seçimlerin, tekrar ülkemiz için, aynı zamanda bütün dünyada demokrasi özlemi çeken herkes için, demokrasi özlemi çeken bütün insanlar için hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum” dedi. Babacan, seçim sonuçlarını genel başkanlarla birlikte saat 21.00’den sonra CHP Genel Merkezi’nde takip edeceklerini söyledi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, eşi Zeynep Babacan ile Ankara Bilkent Emlak Bankası Ortaokulu'nda oyunu kullandı. Ali Babacan, "Demokrasimizi, çok önemsiyoruz. Ama sadece sandıktan sandığa değil; iki sandık arasında da vatandaşlarımız ile sivil toplumla, meslek örgütleri ile yoğun istişare ile yönetildiğinde demokrasi anlamlı. Aynı zamanda demokrasi, basın özgürlüğü ile anlamlı. Vatandaşlarımızın haberleri özgürce erişebilmesi ile demokrasi yine anlamlı. Bu seçimlerin, tekrar ülkemiz için, aynı zamanda bütün dünyada demokrasi özlemi çeken herkes için, demokrasi özlemi çeken bütün insanlar için hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum" dedi. Babacan, seçim sonuçlarını genel başkanlarla birlikte saat 21.00'den sonra CHP Genel Merkezi'nde takip edeceklerini söyledi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, eşi Zeynep Babacan ile Ankara Bilkent Emlak Bankası Ortaokulu 4572 nolu sandıkta oyunu kullandı.

"BUGÜN SEÇİM GÜNÜ, BAYRAM GÜNÜMÜZ"

Ali Babacan, oyunu sandığa atarken; "Ülkemiz için, demokrasimiz için hayırlı uğurlu olsun" dedi. Bir gazetecinin "Katlayabildiniz mi" sorusuna Babacan, şu yanıtı verdi:

"Evet, dikkatli katladım mürekkep sağa sola bulaşmasın diye. Bugün bizim mahallemizin muhtarı ile burada karşılaştık. Dedi ki; hiçbir seçimde bu kadar erken saatlerde yoğun bir sıra oluşmuyordu. Sabah 8'den itibaren bayağı bir yoğunluk vardı diye anlattı muhtarımız. Okul görevlilerimiz de bunu teyit etti. Saat 14.00- 15.00 gibi bitecek bu iş dediler. Çok yoğun bir oy kullanımı var. Seçimler, demokrasilerin bayramıdır. Bugün seçim günü, bayram günümüz.

"BU SEÇİMLERİN BÜTÜN DÜNYADA DEMOKRASİ ÖZLEMİ ÇEKEN HERKES İÇİN HAYIRLI SONUÇLAR GETİRMESİNİ DİLİYORUM"

Milli iradenin tecelli ettiği, halkımızın açıkça egemenliğini ilan ettiği, tescil ettiği bir gün. Demokrasi seçimden seçime işleyen bir mekanizma da değil. Seçimler çok çok önemli. Ama iki seçim arasında istişare, sivil toplumla istişare, meslek örgütleri ile istişare, sivil inisiyatiflerle istişare, sürekli interaktif bir şekilde çalışması gereken bir yönetim sistemi. Demokrasimizi, çok önemsiyoruz. Ama sadece sandıktan sandığa değil; iki sandık arasında da vatandaşlarımız ile sivil toplumla, meslek örgütleri ile yoğun istişare ile yönetildiğinde demokrasi anlamlı. Aynı zamanda demokrasi, basın özgürlüğü ile anlamlı. Vatandaşlarımızın haberleri özgürce erişebilmesi ile demokrasi yine anlamlı. Doğru bilgi, doğru yorumlar sonucunda oluşacak milli iradeden kıymetli bir şey yok. Bu seçimlerin, tekrar ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Aynı zamanda bu seçimlerin bütün dünyada demokrasi özlemi çeken herkes için, demokrasi özlemi çeken bütün insanlar için hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum. Sizlere de kolay gelsin, iyi çalışmalar diliyorum. Herhalde basın mensuplarımıza bugün sabaha kadar uyku yok diye tahmin ediyorum. Çünkü biz uyumayacağız, öyle görünüyor. Sizlere de uyku yok. Artık, bu geceyi biraz yorularak geçireceğiz ki ülkemiz güzel yarınlara sabah uyansın."

"SEÇİM SONUÇLARINI CHP GENEL MERKEZİ'NDE GENEL BAŞKANLAR İLE TAKİP EDECEĞİZ"

Bir gazetecinin "Seçim sonuçlarını nerede takip edeceksiniz" sorusuna Babacan, "Seçim sonuçlarını belli bir saate kadar arkadaşlarımız ile takip edeceğiz ama akşam saat 21.00 ve sonrasında da Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Kılıçdaroğlu ile beraber, genel başkanlar ile beraber takip etme kararı aldık. Yani muhtemelen saat 21.00'dan sonra ben de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne geçeceğim, diğer genel başkanla beraber sonuçları oradan takip edeceğiz."

ZEYNEP BABACAN: "SANDIKTAN ÇIKAN SONUÇLARIN, ÜLKEMİZ İÇİN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Zeynep Babacan ise oy kullanma işleminin ardından şunları söyledi:

"Öncelikle annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Annesini kaybetmiş bütün vatandaşlarımızın da bugünü, onlar için kutlayalım. Sandıktan çıkan sonuçların, ülkemiz için vatandaşlarımız için hem çok güzel hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah akşam hep beraber göreceğiz sonuçları."