Ali Babacan: Bu Mübarek Ayın Ülkemizde ve Tüm İslam Aleminde Hayırlara Vesile Olmasını Diliyorum
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ramazan ayı dolayısıyla sosyal medya üzerinden bir mesaj yayımlayarak, bu mübarek ayın hayırlara vesile olmasını diledi.
Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rahmet, bereket ve dayanışma ayı Ramazan'a kavuştuk. Bu mübarek ayın ülkemizde ve tüm İslam aleminde hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ramazan ayımız mübarek olsun." ifadesini kullandı.
Kaynak: ANKA