Ali Babacan'dan Özgür Özel'e Tebrik

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nda yeniden Genel Başkan seçilen Özgür Özel'i sosyal medya üzerinden tebrik etti.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkanlığa yeniden seçilen Özgür Özel'i tebrik etti.

Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkanlığa yeniden seçilen Sayın Özgür Özel'i tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

