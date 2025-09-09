Ali Babacan'dan İsrail'in Doha Saldırısına Sert Tepki

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin, "Sadece Katar'ın egemenliğine ve güvenliğine değil aynı zamanda uluslararası düzeni de hedef alan bu saldırının kabul edilemez olduğunu vurguluyor ve uluslararası toplumu hem İsrail'in bölgedeki istikrarsızlaştırıcı politikalarına karşı daha güçlü bir duruş sergilemeye hem de BM Şartı'nın düzen ve kural koyucu rolünü korumaya davet ediyorum" dedi.

Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsrail'in Doha saldırısına tepki gösterdi. Babacan, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetine yönelik düzenlediği saldırıyı en güçlü biçimde kınıyorum. Barış görüşmeleri sürerken gerçekleştirilen bu saldırı İsrail'in çözüm iradesinden uzaklaştığını ve bölgedeki çatışmayı derinleştirmeyi hedeflediğini bir kez daha açıkça ortaya koymuştur. İsrail, sınır tanımayan bu eylemiyle birlikte artık yalnızca Filistin halkını hedef almadığını, aynı zamanda müzakerelere ev sahipliği yaparak Birleşmiş Milletler Şartı'nın öngördüğü arabuluculuk görevini üstlenen Katar'ı da hedef alan tehlikeli bir evreye geçtiğini göstermektedir. Sadece Katar'ın egemenliğine ve güvenliğine değil aynı zamanda uluslararası düzeni de hedef alan bu saldırının kabul edilemez olduğunu vurguluyor ve uluslararası toplumu hem İsrail'in bölgedeki istikrarsızlaştırıcı politikalarına karşı daha güçlü bir duruş sergilemeye hem de BM Şartı'nın düzen ve kural koyucu rolünü korumaya davet ediyorum."