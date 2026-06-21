Deva Partisi Genel Başkanı Babacan, "Babalar Günü"Nü Kutladı
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Babalar Günü dolayısıyla sosyal medyadan bir mesaj yayımlayarak tüm babaların gününü kutladı ve vefat eden babaları rahmetle andı.
(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Babalar Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Hayatımızın her döneminde varlığıyla bize güç veren, çoğu zaman sessizce ama derinden yolumuzu açan tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun. Aramızdan ayrılan babalarımızı da rahmet ve özlemle anıyorum."
Kaynak: ANKA