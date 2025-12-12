Haberler

Aleyna Çakır'ın Şüpheli Ölümü… Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu: "Altı Yıl Geçti Ama Hala Arkasındaki Gerçek Ortaya Çıkarılmadı"

Ankara'da Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in şüpheli ölümüyle ilgili davanın duruşması, 30 Ocak 2026'ya ertelendi. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, davanın takibini sürdüreceklerini vurguladı.

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Ankara'da "Aleyna Çakır" olarak bilinen Sema Esen'in 2020'de şüpheli şekilde hayatını kaybetmesine ilişkin görülen davanın duruşması 30 Ocak 2026'ya ertelendi. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'ndan Eylül Başak Buluç, "Aleyna'nın ölümünün üzerinden neredeyse 6 yıl geçti ama hala arkasındaki gerçek ortaya çıkarılmadı. Aleyna'nın ölümünün arkasındaki gerçek ortaya çıkana kadar bu davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Sanık Ümitcan Uygun'un "intihara teşvik etme", "intihar kararını kuvvetlendirme" ile "eziyet etme" suçlamalarından 18 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Duruşmaya Sema Esen'in ağabeyi Himmet Esen, Ümitcan Uygun'un yakınları ile taraf avukatları katıldı. Öte yandan, kadın örgütleri de duruşmada izleyici olarak yerini aldı. Duruşma tanıkların dinlenmesinin ardından eksik hususların giderilmesi için 30 Ocak 2026'ya ertelendi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yaptı. Platform adına açıklama yapan Eylül Başak Buluç, şunları  söyledi:

"Biz iki gün önce de koruyamadığınız Gülhan Taş'ın evinin önündeydik. Kadınlar bu ülkede yaşamak için her gün mücadele etmek zorundalar. Koruma kararı tedbirlerini gerektiği gibi uygulayın, 6284'ü uygulayın. Kadın ölümlerinin arkasındaki gerçekleri ortaya çıkarın. Aleyna'nın ölümünün üzerinden neredeyse 6 yıl geçti ama hala arkasındaki gerçek ortaya çıkarılmadı. Bugün duruşma yine ertelendi. 30 Ocak'ta biz yine burada olacağız. Aleyna'nın ölümünün arkasındaki gerçek ortaya çıkana kadar bu davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz. Hiçbir kadın ve hiçbir kadının ailesi asla yalnız yürümeyecek."

TBMM'de yaşanan cinsel istismara karşı saat 15.30'da Meclis önünde olacaklarını duyuran Eylül Başak Buluç, "Çocukların korunması için gerekli yasaları çıkartması gerekenlerin olduğu TBMM'de stajyerlerin istismar edildiği iddiaları ortaya atılıyor. Hatta bugün ortaya çıkan bir haberde çocuklardan birinin hamile kaldığı iddiası yer aldı. Bu ülkenin Meclisi'nde bile çocuklar böyle şeyler yaşıyorsa siz ne işe yarıyorsunuz? Bu çocuklar neden korunmuyor" diye sordu.

Kaynak: ANKA / Güncel
