Haberler

Alevi Stk'lardan Meclis'e Çağrı: Suriye'deki Alevilere Yönelik Ağır Hak İhlalleri Araştırılsın, İnsani Koridor Kurulsun

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Alevi sivil toplum kuruluşları, Suriye'deki Alevi toplumuna yönelik ağır hak ihlallerinin incelenmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Araştırma Komisyonu kurulması çağrısında bulundu. Ayrıca, insani yardımların güvenli şekilde ulaştırılması için insani yardım koridoru talep ettiler.

(ANKARA) - Alevi sivil toplum kuruluşları, Suriye'de Alevi toplumuna yönelik katliam, zorla yerinden etme, mülkiyet ihlalleri, cinsel şiddet ve diğer ağır hak ihlallerinin yaşandığını belirterek bu ihlallerin araştırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çağrıda bulundu. Kuruluşlar, TBMM bünyesinde bir Araştırma Komisyonu kurulması ve Alevi sivillere insani yardımın güvenli şekilde ulaştırılması için Türkiye üzerinden bir insani koridor açılması talebini iletti.

Meclis Başkanlığı'na sunulan ortak açıklamada, Suriye'deki Alevi yurttaşlara yönelik ağır ve yaygın hak ihlallerine dikkat çekilerek şu ifadeler yer aldı:

"Suriye'de Alevi toplumuna yönelik olarak uzun süredir devam eden katliam, zorla yerinden etme, mülkiyet hakkı ihlalleri, cinsel şiddet ve diğer ağır ve yaygın insan hakları ihlallerine ilişkin iddiaların tespit edilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde bir Araştırma Komisyonu kurulmasına yönelik girişimleri desteklediğimizi saygıyla arz ederiz. Alevi sivil toplum kuruluşları olarak, kurulacak bir komisyonun çalışmalarına katkı sağlamak üzere elimizde bulunan bilgi, belge ve saha deneyimini paylaşmaya hazır olduğumuzu ifade etmek isteriz.

Suriye'de Alevi toplumunun yaşadığı bölgelerde görülen şiddet, zorla göç, mülke el koyma, cinsel saldırı, sistematik yok etme ve benzeri ağır hak ihlallerinin ulusal ve uluslararası insan hakları normları çerçevesinde incelenebilmesi amacıyla acilen bir Araştırma Komisyonu kurulmasını talep ediyoruz. Bu doğrultuda, geçtiğimiz günlerde DEM Parti tarafından TBMM'ye sunulan Araştırma Komisyonu önerisini olumlu karşılıyor ve geniş bir siyasi uzlaşı ile hayata geçirilmesini gerekli görüyoruz.

Suriye'deki Alevi sivillere yönelik insani yardımların güvenli, düzenli ve kesintisiz şekilde ulaştırılabilmesi için Türkiye üzerinden geçecek bir insani yardım koridorunun ivedilikle tesis edilmesini talep ediyoruz. Bu adım, uluslararası insancıl hukuk ilkeleri doğrultusunda insani bir yükümlülük niteliğindedir.

Suriye'de Alevi toplumuna yönelik ağır saldırıların durdurulması için insan hakları kurumlarını, akademik çevreleri, inanç topluluklarını ve tüm sivil toplum aktörlerini dayanışma ve işbirliğine davet ediyoruz. Meclis'te temsil edilen veya edilmeyen tüm siyasi partilerin, söz konusu komisyonun kurulmasına yönelik sürece destek vermesini çok önemli buluyoruz. Yaşanan insani trajedi yalnızca Alevi toplumunun değil, insan haklarına saygıyı ve insan onurunu esas alan tüm kesimlerin ortak sorumluluğudur. Kapsayıcı ve sürdürülebilir bir dayanışma mekanizmasının oluşturulması, hem geçmişe hem de geleceğe karşı ortak bir sorumluluk olarak görülmelidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin insan haklarının korunması ve Türkiye'nin uluslararası yükümlülükleri doğrultusunda gerekli değerlendirmeyi yapacağına olan inancımızla, gereğini bilgilerinize arz ederiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
ABD, Venezuela'ya ait tankerdeki milyon dolarlık petrole de el koydu

Trump, tek bir operasyonla servete kondu
Mehmet Akif Ersoy yıllar önce şarkı söylemiş

Mehmet Akif Ersoy yıllar önce şarkı söylemiş! Sözleri hayli manidar
İşte Güllü'nün kızının yakalanmadan önce attığı mesaj! Valiz detayı çok ilginç

İşte kızının yakalanmadan önce attığı mesaj! Valiz detayı çok ilginç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi

Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi
Milyonlar merak ediyordu! Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş'ın akıbeti belli oldu

Milyonlar merak ediyordu! Cezaevine giren iki ismin akıbeti belli oldu
Esra Ezmeci'ye gelen mesaj skandal: Eşimin başkasıyla birlikte olmasına izin verirsem...

"Eşimin başkasıyla birlikte olmasına izin verirsem..."
Ndidi, Onuachu ve Osimhen, Nijerya'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna girdi

Federasyon Galatasaraylıları kahreden haberi verdi
Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi

Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Galatasaray yılın transferine hazırlanıyor

Sevinçten uyuyamayacaklar! Galatasaray'dan yılın transferi
Bir pitbull faciası daha: 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti, ebeveynler cinayetle yargılanacak

Pitbullun parçaladığı çocuğun ailesi cinayetle yargılanacak
Brann-Fenerbahçe maçının sonunda polisten Türk taraftarlara şiddet

Maç sonunda tansiyon arttı! Türk taraftarlara şiddet
Bakan Şimşek: Önümüzdeki dönemde kira artışları normalleşecek

Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren konuda süre verdi
Kanser tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay entübe edildi

Kanser tedavisi gören belediye başkanı entübe edildi
İstanbullular dikkat! Karaburun Sahili'ne mega proje geliyor

İstanbullular dikkat! O sahile mega proje geliyor
9 üniversiteye yeni rektör! İşte o isimler

9 üniversiteye yeni rektör! İşte o isimler
title