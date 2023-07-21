Alev alan tır kullanılamaz hale geldi

GAZİANTEP - Gaziantep'te alev alan bir tır yanarak kullanılamaz hale geldi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde elektrik kontağında yangın çıkan seyir halindeki 31 AKH 116 plakalı tır yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay Gaziantep'in Nizip ilçesi Kızılçakent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Elektrik kontağı bir anda alev aldı. Tır sürücüsü son anda atlayarak kurtulurken, alev alan tırın söndürülmesi için olay yerine arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürülürken, tır kullanılamaz hale geldi.