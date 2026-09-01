Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ŞİÖ Zirvesi'ne Katıldı
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Shanghai İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Konseyi'nin 26. Zirvesi'ne katıldı. Zirve, bölgesel işbirliği ve güvenlik konularını ele aldı. Xi'nin katılımı, Çin'in ŞİÖ'ye verdiği önemi vurgularken, üye ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesine yönelik mesajlar verdi.
BİŞKEK, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping salı günü Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Shanghai İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi 26. Zirvesi'ne katıldı.
Kaynak: Xinhua