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Şanghay Bilim ve Teknoloji Müzesi 100 milyon ziyaretçiyi ağırladı

Şanghay Bilim ve Teknoloji Müzesi 100 milyon ziyaretçiyi ağırladı
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Şanghay Bilim ve Teknoloji Müzesi, 2001 yılında açılışından bu yana toplam ziyaretçi sayısı 100 milyonu aştı. Müze, bilim ve teknoloji müzesi, doğa tarihi müzesi ve planetaryumdan oluşan kapsamlı bir kompleks olarak hizmet veriyor.

SHANGHAİ, 18 Ağustos (Xinhua) -- Shanghai Bilim ve Teknoloji Müzesi'nin açılışından bu yana ağırladığı ziyaretçi sayısı, salı günü itibarıyla 100 milyonu aştı.

2001 yılında açılan müze, bünyesinde bir bilim ve teknoloji müzesi, bir doğa tarihi müzesi ve bir planetaryumu barındıran kapsamlı bir kompleks olarak hizmet veriyor.

Kaynak: Xinhua
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