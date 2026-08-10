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Vladivostok'ta Renkli SUP Karnavalı

Vladivostok'ta Renkli SUP Karnavalı
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Rusya'nın Vladivostok kentinde pazar günü düzenlenen kürek sörfü (SUP) karnavalı, katılımcıların denizanası, korsan ve deniz kızı gibi yaratıcı kostümleriyle renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlik, hem yerel halkın hem de turistlerin ilgisini çekti ve deniz üzerinde eğlenceli anlar yaşattı. Karnaval, SUP sporunun popülerleşmesine katkı sağlarken, katılımcılara unutulmaz bir gün yaşattı.

VLADİVOSTOK, 10 Ağustos (Xinhua) -- Rusya'nın Vladivostok kentinde pazar günü kürek sörfü (SUP) karnavalı düzenlendi. Etkinliğe katılan kürek sörfçüleri, denizanası, korsan ve deniz kızı gibi kostümleriyle dikkat çekti.

Kaynak: Xinhua
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