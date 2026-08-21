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Rusya'nın Kiev'e Saldırılarında 13 Kişi Hayatını Kaybetti

Rusya'nın Kiev'e Saldırılarında 13 Kişi Hayatını Kaybetti
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KİEV, 21 Ağustos (Xinhua) -- Ukraynalı yetkililerin perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, Rusya'nın gece boyunca Kiev ve çevresine düzenlediği füze ve insansız hava aracı saldırılarında en az 13 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

KİEV, 21 Ağustos (Xinhua) -- Ukraynalı yetkililerin perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, Rusya'nın gece boyunca Kiev ve çevresine düzenlediği füze ve insansız hava aracı saldırılarında en az 13 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Kaynak: Xinhua
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