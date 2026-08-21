Rusya'nın Kiev'e Saldırılarında 13 Kişi Hayatını Kaybetti

KİEV, 21 Ağustos (Xinhua) -- Ukraynalı yetkililerin perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, Rusya'nın gece boyunca Kiev ve çevresine düzenlediği füze ve insansız hava aracı saldırılarında en az 13 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Kaynak: Xinhua