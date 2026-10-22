Albüm: Orionid meteor yağmuru Çin'in Heilongjiang eyaletinde gökyüzünü aydınlattı

Albüm: Orionid meteor yağmuru Çin'in Heilongjiang eyaletinde gökyüzünü aydınlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
HARBİN, 22 Ekim (Xinhua) -- Halley kuyruklu yıldızının kalıntılarından kaynaklanan Orionid meteor yağmuru, çarşamba ve perşembe günleri Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin semalarında etkileyici görüntüler oluşturdu.
HARBİN, 22 Ekim (Xinhua) -- Halley kuyruklu yıldızının kalıntılarından kaynaklanan Orionid meteor yağmuru, çarşamba ve perşembe günleri Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin semalarında etkileyici görüntüler oluşturdu.
Kaynak: Xinhua