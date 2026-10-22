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Albüm: Orionid meteor yağmuru Çin'in Heilongjiang eyaletinde gökyüzünü aydınlattı

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Albüm: Orionid meteor yağmuru Çin'in Heilongjiang eyaletinde gökyüzünü aydınlattı
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HARBİN, 22 Ekim (Xinhua) -- Halley kuyruklu yıldızının kalıntılarından kaynaklanan Orionid meteor yağmuru, çarşamba ve perşembe günleri Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin semalarında etkileyici görüntüler oluşturdu.

HARBİN, 22 Ekim (Xinhua) -- Halley kuyruklu yıldızının kalıntılarından kaynaklanan Orionid meteor yağmuru, çarşamba ve perşembe günleri Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin semalarında etkileyici görüntüler oluşturdu.

Kaynak: Xinhua
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