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Nepal'de Buzul Çökmesi Sonucu Sel Felaketi: 626 Can Kaybı, Binlerce Kayıp

Nepal'de Buzul Çökmesi Sonucu Sel Felaketi: 626 Can Kaybı, Binlerce Kayıp
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Nepal'in yüksek kesimlerinde buzul çökmesi sonucu tetiklenen sel ve heyelanlarda ölü sayısı 626'ya yükseldi, 2.426 kişiden haber alınamıyor. Başkent Katmandu'da toplanan yardım malzemeleri afetzedelere ulaştırılmak üzere hazırlanıyor.

KATMANDU, 29 Ağustos (Xinhua) -- Nepal'in yüksek kesimlerinde bir buzulun çökerek sel ve heyelanları tetiklemesi sonucu ülkede büyük can ve mal kaybı yaşandı. Afetten etkilenenler için başkent Katmandu'da toplanan yardım malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Konseyi cuma günü yaptığı açıklamada, yıkıcı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 626'ya yükseldiğini belirtti. 2.426 kişiden ise haber alınamıyor.

Kaynak: Xinhua
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