Albüm: Meksika'da Guelaguetza etkinliği yerli kültürleri buluşturdu

OAXACA, 29 Temmuz (Xinhua) -- Meksika'nın Oaxaca kentinde pazartesi günü düzenlenen Guelaguetza etkinliğinde ülkenin yerli toplulukları kültürel gösterilerle bir araya geldi.

Geleneksel müzik, dans ve yemeklerin öne çıktığı festival, her yıl temmuz ayının son iki pazartesi günü Fortin Tepesi'ndeki Guelaguetza Oditoryumu'nda gerçekleştiriliyor. Bu nedenle etkinlik, "Tepedeki Pazartesiler" olarak da anılıyor.

Kaynak: Xinhua