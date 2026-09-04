Macaristan'da Ağustos 1901'den Bu Yana En Sıcak Ay Olarak Kaydedildi
Macaristan Meteoroloji Servisi, bu yıl ağustos ayında ortalama sıcaklığın 24,9 santigrat dereceye ulaştığını ve bunun 1901'den beri ülkede kaydedilen en sıcak ay olduğunu açıkladı. Uzun süren kuraklık tarım sektörünü olumsuz etkilerken, Macaristan Merkezi İstatistik Ofisi verilerine göre tarımsal katma değer yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,4 azaldı.
TİNNYE, 4 Eylül (Xinhua) -- Macaristan Meteoroloji Servisi, bu yıl ortalama sıcaklığın 24,9 santigrat dereceye ulaştığı ağustos ayının, 1901'den bu yana ülkede kaydedilen en sıcak ay olduğunu açıkladı.
Uzun bir süredir devam eden kuraklık, ülkenin tarım sektörünü de olumsuz etkiliyor.
Macaristan Merkezi İstatistik Ofisi'nin salı günü açıkladığı verilere göre, şiddetli kuraklık nedeniyle tarım sektörünün katma değeri yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,4 azaldı.
Kaynak: Xinhua