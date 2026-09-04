Macaristan'da Ağustos 1901'den Bu Yana En Sıcak Ay Olarak Kaydedildi

TİNNYE, 4 Eylül (Xinhua) -- Macaristan Meteoroloji Servisi, bu yıl ortalama sıcaklığın 24,9 santigrat dereceye ulaştığı ağustos ayının, 1901'den bu yana ülkede kaydedilen en sıcak ay olduğunu açıkladı.

Uzun bir süredir devam eden kuraklık, ülkenin tarım sektörünü de olumsuz etkiliyor.

Macaristan Merkezi İstatistik Ofisi'nin salı günü açıkladığı verilere göre, şiddetli kuraklık nedeniyle tarım sektörünün katma değeri yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,4 azaldı.

Kaynak: Xinhua