İtalya'da Rekor Sıcaklık Alarmı: 25 Kentte Kırmızı Alarm

ROMA, 6 Ağustos (Xinhua) -- İtalya, yaz mevsiminin dördüncü büyük sıcak hava dalgasıyla mücadele ediyor. Ülkenin bazı bölgelerinde sıcaklıklar 40 santigrat derecenin üzerine çıkarken, rekor sayıda kentte en yüksek sıcaklık alarmı verildi.

Yetkililer, sağlık, orman yangınları ve tarım alanlarındaki artan endişeler nedeniyle acil durum önlemlerini yoğunlaştırdı.

Pazartesi günü zirve noktasına ulaşan son sıcak hava dalgası nedeniyle Sağlık Bakanlığı, izleme altındaki 27 kentten 25'i için aşırı sıcaklar karşısında verilebilecek en üst seviye olan "kırmızı alarm" uyarısında bulundu.

Kaynak: Xinhua