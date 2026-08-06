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İtalya'da Rekor Sıcaklık Alarmı: 25 Kentte Kırmızı Alarm

İtalya'da Rekor Sıcaklık Alarmı: 25 Kentte Kırmızı Alarm
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İtalya, yaz mevsiminin dördüncü büyük sıcak hava dalgasıyla mücadele ederken, bazı bölgelerde sıcaklıklar 40 santigrat derecenin üzerine çıktı. Sağlık Bakanlığı, izlenen 27 kentten 25'i için en yüksek seviye olan 'kırmızı alarm' verdi. Yetkililer, sağlık, orman yangınları ve tarım alanlarında artan risklere karşı acil önlemlerini yoğunlaştırdı.

ROMA, 6 Ağustos (Xinhua) -- İtalya, yaz mevsiminin dördüncü büyük sıcak hava dalgasıyla mücadele ediyor. Ülkenin bazı bölgelerinde sıcaklıklar 40 santigrat derecenin üzerine çıkarken, rekor sayıda kentte en yüksek sıcaklık alarmı verildi.

Yetkililer, sağlık, orman yangınları ve tarım alanlarındaki artan endişeler nedeniyle acil durum önlemlerini yoğunlaştırdı.

Pazartesi günü zirve noktasına ulaşan son sıcak hava dalgası nedeniyle Sağlık Bakanlığı, izleme altındaki 27 kentten 25'i için aşırı sıcaklar karşısında verilebilecek en üst seviye olan "kırmızı alarm" uyarısında bulundu.

Kaynak: Xinhua
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