Haberler

Gazze'de ateşkes çabalarına rağmen İsrail saldırıları: 18 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'de ateşkes çabalarına rağmen İsrail saldırıları: 18 Filistinli hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının uygulanmasına yönelik çabalarda ilerleme kaydedildiği açıklanmasına rağmen, İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında en az 18 Filistinli yaşamını yitirdi. Sivil Savunma Teşkilatı Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail'in İHA ve helikopterlerle pazar günü erken saatlerden itibaren 10'dan fazla saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.

GAZZE, 3 Ağustos (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının uygulanmasına yönelik çabalarda ilerleme kaydedildiğine ilişkin açıklamalara rağmen, İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında en az 18 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatı Sözcüsü Mahmud Basal, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, İsrail'e ait insansız hava araçları (İHA) ve helikopterlerin pazar günü erken saatlerden itibaren Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine 10'dan fazla hava saldırısı düzenlediğini söyledi.

Kaynak: Xinhua
Bakan Gürlek: 84 hakim ve savcı meslekten men edildi

84 hakim ve savcı meslekten men edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nehirde bulunan cansız beden cinayet çıktı: Çamur detayı ele verdi

Nehirde bulunan cesedin sırrı çözüldü: Çamur detayı ele verdi
Manifest, Türkiye'den ayrılıyor! Yeni adresleri belli oldu

Son günlerin en tartışmalı grubu Türkiye'yi terk ediyor
Dünya Kupası'nın yıldızı Şili'yi ayağa kaldırdı! Havalimanında izdiham yaşandı

Aylar önce kimse tanımıyordu şimdi millet onun için birbirini eziyor
Dortmund'dan 18 yaşındaki yıldıza servet! Çuval çuval para verip formayı giydirdiler

Yok artık Dortmund! Bu çocuğu almak için verdikleri paraya bakın

Belçika'da sıcak hava dalgası: Turuncu alarm verildi

Belçika'da aşırı sıcak hava nedeniyle turuncu alarm verildi
Sürücülerin kabusu oldular! İstanbul'da değnekçilere darbe

Sürücülerin kabusu oldular! İstanbul'da değnekçilere darbe
İrem Helvacıoğlu’nun kızı Sora ile neşeli anları dikkat çekti

Anne-Kızın Neşeli Anları Mest Etti! İrem Helvacıoğlu’ndan Paylaşım