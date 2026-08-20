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Gazze'de polis karakoluna hava saldırısı: 9 ölü

Gazze'de polis karakoluna hava saldırısı: 9 ölü
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İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki bir polis karakoluna düzenlediği hava saldırısında 1 kadın dahil en az 9 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırı, karakol çevresindeki çadırlarda kalan yerinden edilmiş sivilleri de etkiledi.

GAZZE, 20 Ağustos (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki bir polis karakolunu hedef alan İsrail hava saldırısında, 1'i kadın en az 9 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistinli kaynaklar ve görgü tanıkları yaptıkları açıklamada, çarşamba günü düzenlenen hava saldırısının şiddetli bir patlamaya yol açtığını ve karakolun çevresindeki çadırlarda barınan yerinden edilmiş sivillerin şarapnel parçalarının hedefi olduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua
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