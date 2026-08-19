İngiltere'de Şiddetli Kuraklık: Kayıtlardaki En Kurak Temmuz Ayı

LONDRA, 19 Ağustos (Xinhua) -- İngiltere'de şiddetli kuraklık, yaz mevsimine damgasını vuruyor. İngiltere Meteoroloji Ofisi'nin (Met Office) verilerine göre, İngiltere ve Galler kayıtlardaki en kurak temmuz ayını yaşarken, 10 Ağustos itibarıyla İngiltere'nin neredeyse dörtte üçü resmi olarak kuraklık koşullarında bulunuyor.

Kaynak: Xinhua