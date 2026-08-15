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Hırvatistan'da Orman Yangını: Bir Ölü, 40 Yaralı

Hırvatistan'da Orman Yangını: Bir Ölü, 40 Yaralı
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Hırvatistan'ın Omis kasabasında gece boyunca ormanlık ve yerleşim alanlarını saran büyük yangında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Polis cuma günü yaptığı açıklamada yaralı sayısının 40'a yükseldiğini duyurdu. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

OMIS, 15 Ağustos (Xinhua) -- Hırvatistan'ın Omis kasabasında gece boyunca ormanlık bölgeyi ve yerleşim alanlarını etkisi altına alan büyük bir yangının ardından bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Polis cuma günü yaptığı açıklamada, yangında yaralananların sayısının 40'a yükseldiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua
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