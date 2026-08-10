Johannesburg'da Araçsız Gün Etkinliği
Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen Açık Sokaklar Hareketi etkinliği kapsamında, kentin belirli sokakları motorlu taşıtlara kapatılarak yayalara açıldı. Etkinlik, 10.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşti ve araçsız günün keyfini çıkaran vatandaşlar, sokaklarda yürüyüş ve bisiklet gibi aktivitelerle vakit geçirdi. Bu hareket, şehir yaşamında yayaların önceliğini vurgulayarak sürdürülebilir ulaşımı teşvik etmeyi amaçlıyor.
JOHANNESBURG, 10 Ağustos (Xinhua) -- Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde, Açık Sokaklar Hareketi kapsamında araçsız gün etkinliği düzenlendi. Etkinlik süresince kentin bazı sokakları saat 10.00 ile 17.00 arasında motorlu taşıtlara kapatılarak yayalara açıldı.
Kaynak: Xinhua