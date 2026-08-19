Gazze'de Enkazdan Yeniden İnşa Çabası
GAZZE, 19 Ağustos (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nde inşaat malzemelerinin yetersizliği nedeniyle Filistinliler, yıkılan evlerin enkazından demir çubukları ve diğer kullanılabilir malzemeleri çıkararak yeniden değerlendirmeye çalışıyor.
GAZZE, 19 Ağustos (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nde inşaat malzemelerinin yetersizliği nedeniyle Filistinliler, yıkılan evlerin enkazından demir çubukları ve diğer kullanılabilir malzemeleri çıkararak yeniden değerlendirmeye çalışıyor.
Kaynak: Xinhua