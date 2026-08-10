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Filipinler'de Heyelan: 4 Ölü, 6 Kayıp

Filipinler'de Heyelan: 4 Ölü, 6 Kayıp
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Filipinler'in kuzeyindeki Baguio kentinde meydana gelen heyelanda 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişiden haber alınamıyor. Üç evin toprak altında kaldığı olayda, kurtarma ekipleri 13 kişiden 7'sini sağ olarak çıkardı.

BAGUİO, 10 Ağustos (Xinhua) -- Filipinler'in kuzeyindeki Baguio kentinde meydana gelen heyelanda 4 kişi hayatını kaybetti. Üç evin toprak altında kaldığı heyelanda 6 kişiden haber alınamıyor.

Yerel medyada pazartesi günü çıkan haberlere göre heyelan pazar günü yerel saatle 19.00 civarında Baguio kentinin Barangay Guisad Surong bölgesinin Riverside bölümünde meydana geldi. Polis, pazartesi sabahı itibarıyla toprak altında bulunan 13 kişiden 7'sinin kurtarıldığını bildirdi.

Kaynak: Xinhua
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