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Albüm: Endonezya'da kuraklık baraj gölündeki kalıntıları ortaya çıkardı

Albüm: Endonezya'da kuraklık baraj gölündeki kalıntıları ortaya çıkardı
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LEBAK, 29 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya'da El Nino'nun şiddetlendirdiği kurak mevsim bu yıl daha uzun ve sert geçerken, ülke genelinde orman yangınları ve kuraklık riski de artıyor.

LEBAK, 29 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya'da El Nino'nun şiddetlendirdiği kurak mevsim bu yıl daha uzun ve sert geçerken, ülke genelinde orman yangınları ve kuraklık riski de artıyor.

Kuraklık nedeniyle su seviyelerinin düştüğü Banten eyaletine bağlı Lebak bölgesindeki baraj gölünde uzun süredir sular altında bulunan kalıntılar da gün yüzüne çıktı.

Kaynak: Xinhua
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