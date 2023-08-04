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Albüm: Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda Erkekler Tekvando 63 Kiloda Hakan Reçber Altın Madalya Kazandı

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Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda erkekler tekvando 63 kilo finalinde Çinli Liang Yushuai'ya karşı yarışan Türk sporcu Hakan Reçber (solda), 3 Ağustos 2023.

 

CHENGDU, 4 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda erkekler tekvando 63 kiloda Türkiye'den Hakan Reçber altın madalyanın sahibi oldu. Reçber, finalde Çinli rakibi Liang Yushuai'yi mağlup etti.

 

 

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Hakan Reçber Dünya Güncel Haberler

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