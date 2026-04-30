Albüm: Çinli Şirket, Etiyopya'daki Havaalanı İnşaatına 50 Elektrikli Ağır Yük Kamyonu Sevk Etti
ADDİS ABABA, 30 Nisan (Xinhua) -- Çin İletişim İnşaat Şirketi çarşamba günü Etiyopya'nın mega havalimanı projesi sahasına 50 adet elektrikli ağır yük kamyonu sevk etti. Sevkiyatın, ülkenin lojistik ve inşaat sektörlerinde yeşil mobilite ve kalkınma çalışmalarına katkı sağlaması bekleniyor.
Kaynak: Xinhua