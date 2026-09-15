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Albüm: Çinli otomobil üreticisi BYD'nin Fuzhou tesisindeki tüm üretim süreçleri dijital kontrolle yürütülüyor

Albüm: Çinli otomobil üreticisi BYD'nin Fuzhou tesisindeki tüm üretim süreçleri dijital kontrolle yürütülüyor
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FUZHOU, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin Fuzhou kentinde bulunan BYD üretim tesisinde presleme, kaynak, boyama ve nihai montaj süreçleri yüksek verimlilikle yürütülüyor.


FUZHOU, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin Fuzhou kentinde bulunan BYD üretim tesisinde presleme, kaynak, boyama ve nihai montaj süreçleri yüksek verimlilikle yürütülüyor.

Endüstriyel robotlar ile otomatik yönlendirmeli araçların koordineli çalışması sayesinde tüm süreçte dijital kontrol sağlanıyor.

Kaynak: Xinhua
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