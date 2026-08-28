Haberler

2026 Interlagos Festivali'nde Çinli Üreticiler Yeni Enerji Araçlarını Tanıtıyor

2026 Interlagos Festivali'nde Çinli Üreticiler Yeni Enerji Araçlarını Tanıtıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Autodromo Jose Carlos Pace pisti, 2026 Interlagos Festivali kapsamında düzenlenen otomobil etkinliğine ev sahipliği yapıyor. Perşembe günü başlayan dört günlük etkinlikte Çinli üreticiler, yeni enerji araçlarının son modellerini sergiliyor.

SAO PAULO, 28 Ağustos (Xinhua) -- Brezilya'nın Sao Paulo kentinde bulunan Autodromo Jose Carlos Pace pisti, 2026 Interlagos Festivali kapsamında düzenlenen otomobil etkinliğine ev sahipliği yapıyor.

Perşembe günü başlayan dört günlük etkinlikte Çinli üreticiler de yeni enerji araçlarına ait son modellerini sergiliyor.

Kaynak: Xinhua
İstanbul'da İETT otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var

İstanbul'da İETT otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kuralar çekildi! Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa'daki rakipleri belli oldu

Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa'daki rakipleri belli oldu
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Masaya oturdular

G.Saray'dan F.Bahçe'ye yılın transfer çalımı geliyor
Uçak indi! Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da

Şampiyonlar Ligi'ne giden Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da
PKK tarihinde bir ilk! Karayılan 50 yıllık kaybı itiraf etti

PKK tarihinde bir ilk! Karayılan 50 yıllık kaybı itiraf etti
Belinay'dan 'veda' gibi' şiir! 3 kardeşin ölümünün ardından babadan dikkat çeken talep

3 kardeşin ölümünün ardından aile karıştı! Babadan dikkat çeken talep
Evi kül olunca kiracısına çıkıştı: Senin yüzünden yandı

Canını zor kurtaran kadına bir darbede ev sahibinden
Ünlü rapçiden 60 milyonluk lüks araç! Fiyatı dudak uçuklattı

Ünlü rapçiden milyonluk lüks araç! Fiyatı dudak uçuklattı