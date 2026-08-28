2026 Interlagos Festivali'nde Çinli Üreticiler Yeni Enerji Araçlarını Tanıtıyor
Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Autodromo Jose Carlos Pace pisti, 2026 Interlagos Festivali kapsamında düzenlenen otomobil etkinliğine ev sahipliği yapıyor. Perşembe günü başlayan dört günlük etkinlikte Çinli üreticiler, yeni enerji araçlarının son modellerini sergiliyor.
SAO PAULO, 28 Ağustos (Xinhua) -- Brezilya'nın Sao Paulo kentinde bulunan Autodromo Jose Carlos Pace pisti, 2026 Interlagos Festivali kapsamında düzenlenen otomobil etkinliğine ev sahipliği yapıyor.
Perşembe günü başlayan dört günlük etkinlikte Çinli üreticiler de yeni enerji araçlarına ait son modellerini sergiliyor.
Kaynak: Xinhua