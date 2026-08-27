Çin'in Xizang Bölgesi'nde Heyelan: 3 Ölü, 558 Kayıp





XİGAZE, 27 Ağustos (Xinhua) -- Çinli kurtarma ekipleri, çarşamba sabahı meydana gelen heyelanın ardından insansız hava araçlarıyla arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Heyelan Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'ndeki Gyirong Sınır Kapısı'nı vurdu. Yerel yetkililerin bildirdiğine göre sınır kapısı bölgesinde perşembe sabahı itibarıyla ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 260'ı yabancı uyruklu olmak üzere 558 kişiden ise haber alınamıyor. Öte yandan 2 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

Kaynak: Xinhua