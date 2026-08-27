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Çin'in Xizang Bölgesi'nde Heyelan: 3 Ölü, 558 Kayıp

Çin'in Xizang Bölgesi'nde Heyelan: 3 Ölü, 558 Kayıp
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Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'ndeki Gyirong Sınır Kapısı'nda meydana gelen heyelan sonrası Çinli kurtarma ekipleri insansız hava araçlarıyla arama çalışmalarını sürdürüyor. Yerel yetkililer, ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 260'ı yabancı uyruklu olmak üzere 558 kişiden haber alınamadığını, 2 kişinin ise kurtarıldığını bildirdi.


XİGAZE, 27 Ağustos (Xinhua) -- Çinli kurtarma ekipleri, çarşamba sabahı meydana gelen heyelanın ardından insansız hava araçlarıyla arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Heyelan Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'ndeki Gyirong Sınır Kapısı'nı vurdu. Yerel yetkililerin bildirdiğine göre sınır kapısı bölgesinde perşembe sabahı itibarıyla ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 260'ı yabancı uyruklu olmak üzere 558 kişiden ise haber alınamıyor. Öte yandan 2 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

Kaynak: Xinhua
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