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Geely ve Ford Avrupa'da Yeni Enerjili Araç Üretimi İçin Anlaştı

Geely ve Ford Avrupa'da Yeni Enerjili Araç Üretimi İçin Anlaştı
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Çinli Geely Automobile Holdings ile ABD'li Ford Motor Company, İspanya'nın Valensiya kentindeki Ford fabrikasında Avrupa pazarına yönelik yeni enerjili araç üretmek üzere anlaşma imzaladı. Ortak girişimin 2027'de faaliyete geçmesi ve ilk araçların 2028'de üretilmesi planlanıyor.

VALENSİYA, 24 Temmuz (Xinhua) -- Çinli Geely Automobile Holdings şirketi ve ABD'li Ford Motor Company şirketi, Avrupa pazarı için yeni enerjili araç üretmek üzere anlaşma imzaladıklarını duyurdu. Anlaşma, İspanya'nın Valensiya kentinde bulunan Ford fabrikasında imzalandı.

Perşembe günü yapılan açıklamada, iki şirketin kuracağı ortak girişimin, yasal onayların alınmasının ardından 2027 yılının ilk yarısında faaliyete geçmesinin, ilk araçların ise 2028 yılında üretim hattından çıkmasının planlandığı belirtildi.

Kaynak: Xinhua
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