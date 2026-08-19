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Çin'den Tarihi Başarı: Zhuque-3 Roketinin İlk Kademesi Karada Başarıyla Geri Kazanıldı

Çin'den Tarihi Başarı: Zhuque-3 Roketinin İlk Kademesi Karada Başarıyla Geri Kazanıldı
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Çin, yeniden kullanılabilir Zhuque-3 taşıyıcı roketini uzaya fırlattı ve roketin birinci kademesini kontrollü şekilde karaya indirmeyi başardı. Bu, Çin'de bir roketin birinci kademesinin karada ilk kez başarıyla geri kazanılması olarak kayıtlara geçti. Fırlatma, kuzeybatıdaki Dongfeng Ticari Uzay İnovasyon Pilot Bölgesi'nden gerçekleştirildi; ikinci kademe ise Honghu-03 uydusunu belirlenen yörüngeye yerleştirerek görevi başarıyla tamamladı.

JİUQUAN, 19 Ağustos (Xinhua) -- Çin, yeniden kullanılabilir Zhuque-3 taşıyıcı roketini uzaya fırlatmasının ardından roketin birinci kademesini kontrollü şekilde karaya geri indirmeyi başardı. Böylece Çin'de ilk kez bir roketin birinci kademesi karada başarıyla geri kazanılmış oldu.

Zhuque-3 Y2 roketi, ülkenin kuzeybatısındaki Dongfeng Ticari Uzay İnovasyon Pilot Bölgesi'nden çarşamba günü Beijing saatiyle 07.35'te fırlatıldı.

Roketin birinci kademesinin geri kazanım sahasında belirlenen konuma sorunsuz şekilde inmesiyle karada geri kazanım planlandığı gibi tamamlandı. İkinci kademe ise taşıyıcı roketle birlikte uzaya gönderilen Honghu-03 uydusunu önceden belirlenen yörüngeye yerleştirdi. Uçuş görevi başarıyla sonuçlandı.

Kaynak: Xinhua
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