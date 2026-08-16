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Çin yeni internet uydu grubunu uzaya gönderdi

Çin yeni internet uydu grubunu uzaya gönderdi
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Çin, pazar günü güneydeki Hainan eyaletindeki ticari uzay aracı fırlatma alanından Uzun Yürüyüş-12 roketiyle 24 alçak yörünge uydusunu başarıyla uzaya fırlattı. Uydular planlanan yörüngeye yerleştirildi.

WENCHANG, 16 Ağustos (Xinhua) -- Çin pazar günü yeni bir internet uydusu grubunu uzaya gönderdi.

Ülkenin güneyindeki Hainan eyaletinde yer alan bir ticari uzay aracı fırlatma alanından Beijing saatiyle 12.10'da Uzun Yürüyüş-12 taşıyıcı roketiyle fırlatılan 24. alçak yörünge uydu grubu, planlanan yörüngeye başarıyla yerleştirildi.

Kaynak: Xinhua
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