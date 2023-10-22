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Albüm: Çin (Wuhu) Popüler Bilim Ürünleri Fuarı Kapılarını Ziyaretçilere Açtı

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WUHU, 22 Ekim (Xinhua) -- 11. Çin (Wuhu) Popüler Bilim Ürünleri Fuarı, 21 Ekim Cumartesi günü Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Wuhu kentinde başladı.

WUHU, 22 Ekim (Xinhua) -- 11. Çin (Wuhu) Popüler Bilim Ürünleri Fuarı, 21 Ekim Cumartesi günü Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Wuhu kentinde başladı. Fuarda çeşitli üst düzey bilimsel ve teknolojik ürünler sergilendi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Anhui Teknoloji Güncel Haberler

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