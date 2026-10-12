Albüm: Çin, Moğolistan'dan yayılan bozkır yangınına karşı sınır bölgesinde 2000'den fazla personel görevlendirdi

Albüm: Çin, Moğolistan'dan yayılan bozkır yangınına karşı sınır bölgesinde 2000'den fazla personel görevlendirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
HOHHOT, 12 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde, Moğolistan'dan yayılan bozkır yangınını kontrol altına almak için 2000'den fazla personel görevlendirildi.
HOHHOT, 12 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde, Moğolistan'dan yayılan bozkır yangınını kontrol altına almak için 2000'den fazla personel görevlendirildi.
Kaynak: Xinhua