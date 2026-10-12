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Albüm: Çin, Moğolistan'dan yayılan bozkır yangınına karşı sınır bölgesinde 2000'den fazla personel görevlendirdi

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Albüm: Çin, Moğolistan'dan yayılan bozkır yangınına karşı sınır bölgesinde 2000'den fazla personel görevlendirdi
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HOHHOT, 12 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde, Moğolistan'dan yayılan bozkır yangınını kontrol altına almak için 2000'den fazla personel görevlendirildi.

HOHHOT, 12 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde, Moğolistan'dan yayılan bozkır yangınını kontrol altına almak için 2000'den fazla personel görevlendirildi.

Kaynak: Xinhua
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