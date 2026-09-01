Xizang'da Heyelan Kurbanları İçin Anma Töreni Düzenlendi

GYİRONG, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang Özerk Bölgesi'nin Gyirong ilçesinde meydana gelen heyelanda hayatını kaybedenler için anma törenleri düzenlendi.

Salı sabahı Xigaze Kamu Güvenliği Bürosu'nun Gyirong Sınır Kapısı şubesinde ve kurtarma alanlarında düzenlenen törenlerde kurtarma ekipleri, yerel yetkililer ve bölge sakinleri hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.

Nepal'in yüksek kesimlerinde bir buzulun çökerek sel ve heyelanları tetiklemesi sonucu, Çin'in güneybatısındaki Xizang Tibet Özerk Bölgesi'nde bulunan Çin-Nepal sınır kapısında 16 kişi hayatını kaybederken, 546 kişiden haber alınamıyor.

Kaynak: Xinhua